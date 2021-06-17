12 مليون أوقية.. منجم السكري من أكبر 10 مناجم على مستوى العالم.. تفاصيل

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن مصر تنتج سبائك الذهب والمشغولات الذهبية بقدرات تضاهي إنتاج الذهب في كافة دول العالم.

وأضاف ناجي فرج في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" مصر غنية بالذهب منذ ايام توت عنخ آمون وهذا يظهر في كم الاكتشافات الأثرية من الذهب ".



وتابع ناجي فرج :" بتوجيهات الرئيس السيسي تم افتتاح عدة مناجم لإنتاج الذهب، ومنجم السكري يعتبر من أكبر 10 مناجم على مستوى العالم وبه مخزون استراتيجي يقدر بـ 12 مليون أوقية ذهب".



وأكمل ناجي فرج :" إنشاء مدينة الذهب يعيد لمصر قوتها الاقتصادية في مجال الذهب، ومصر رائدة في صناعة الذهب ، وإنشاء مدينة الذهب يعيد مصر لمكانتها الطبيعية في مجال صناعة الذهب ".

ولفت ناجي فرج:" مصر محترفة في انتاج المشغولات الذهبية يدوية الصنع، والعامل المصري سريع البديهة ويتعلم بسرعة كبيرة".