محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير شوارع حي غرب

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية بالمراكز والأحياء بتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري وبعض شوارع وميادين حي غرب ضمن خطة التطوير والرصف تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف .

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.



حيث بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير وتجميل بعض الطرق والشوارع بمدخل مدينة أسيوط الشمالي بطريق الجامعة بحي غرب وتابع أعمال تركيب البلدورات والانترلوك وبلاط الأرصفة تمهيدًا لرصفها استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل مدينة أسيوط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذي يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التي تهدف الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذها تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى إنه تم اعتماد ما يقرب من 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021/2020 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك أكبر خطة للرصف يتم اعتمادها بالمحافظة.



كما تابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بهذه الشوارع التي تشهد تطوير وتجميل طبقاً للامكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية كـ (المرور والأحياء والهيئة القومية للطرق وغيرها) لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الاعمال.

وشدد على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والعمل على الانتهاء من هذه الأعمال طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً ووفقاً للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق بالمحافظة.

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