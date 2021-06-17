ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب بالأسواق ..فيديو

رصدت عدسة موقع “صدى البلد"، أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق .

وقال محمد يونس أحد أصحاب محلات الذهب ان عيار 24 910 إلى 912 جنيها وعيار 22 834 إلى 836 جنيها وعيار 21 796 إلى 798 جنيها وعيار 18 682 إلى 684 جنيها وعيار 14 531 إلى 532 جنيها وعيار 12 455 إلى 456 جنيها

والجنيه الذهب 6,368 إلى 6,384 جنيها .

يذكر أن ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1820.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 % إلى 1822 دولارا.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا: ”تعرض الذهب للسحق أثناء الليل بفعل ميل أزيد من مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب تشديد السياسة النقدية.