الوحيدة.. هذه الفئة المسموح لها دخول الكويت دون لقاح

أفاد اتحاد مكاتب العمالة المنزلية بالكويت أن العمالة المنزلية مستثناة من قرار مجلس الوزراء في شأن دخول المقيمين ممن تلقوا اللقاح.

وذكر الاتحاد في بيان له قائلا: إيضاحاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء الموقر اليوم الخميس بخصوص السماح فقط لمن تلقى اللقاحات المذكورة بالقرار بالدخول إلى دولة الكويت، ينوه الاتحاد بأن هذا القرار لا يشمل العمالة المنزلية ويستثنيها لدخول دولة الكويت.

وكانت الحكومة الكويتية أصدرت قرارا يقضي بالسماح لغير المواطنين بالدخول للبلاد بشرط تلقي جرعتين من لقاح كورونا( فايزر- استرازينكا- موديرنا) وجرعة واحدة من لقاح (جونسون) وإجراء فحصي PCR الأول قبل الوصول ب 72 ساعة يفيد سلبية الإصابة والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتد إلى 7 أيام يؤكد خلو الإصابة وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس القادم .

كما أصدرت الحكومة قرارا بعدم السماح للمواطنين بالسفر خارج البلاد ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت اعتبارا من 2021/8/1 حيث يستثنى من ذلك:(الفئات العمرية الغير خاضعة للتطعيم - الحاصلون على شهادة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح لأسباب صحية - الحوامل).

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إصدار تصاريح عمل جديدة للسماح بدخول ‎الكويت لغير الكويتيين للفئات التي وافقت عليها "طوارئ ‎#كورونا" مع الالتزام بالإجراءات الصحية.

فيما قرر ‏‎مجلس الوزراء منع الأشخاص غير المُطعمين من دخول ⁧المطاعم ⁩ والمجمعات والمحلات.

وبدوره أفاد المتحدث باسم الحكومة الكويتية ‏طارق المزرم بحسب وسائل إعلام كويتية انه تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة تقسيم العمل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين إلى دوامين (صباحي ومسائي).

كما أفاد الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم بأنه صدر قرارا بإغلاق المجمعات عند الساعة 8 مساء ما زال مستمرا حتى إشعار آخر، لافتا إلى عدم السماح بدخول الصالونات النسائية» منها و«الرجالية»لغير الملقحين، إضافة إلى أن دخول المجمعات التجارية يقتصر على المحصنين ومن تلقى جرعة واحدة مر عليها 14 يوماً.

كما قرر مجلس الوزراء عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين مالم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد الفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

أ- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم

ب- المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

ج- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة. وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.

وأعلن المزرم السماح للحاصلين على اللقاح المضاد الفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية:

1: صالات المطاعم والمقاهي (يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات).

2: الأندية الصحية.

3: الصالونات

4: المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن ( 6000 )م2، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 27 يونيو.

وأشار المزرم إلى إمكانية استخدام إحدى التطبيقين «هويتي» أومناعة (Immune) وذلك لإثبات التحصين لمتلقي اللقاح المضاد الفيروس كورونا والمتعافيين من الإصابة بالفيروس وفق شروط وزارة الصحة.

وكانت مصادر مصادر مطلعة كشفت لـ «الراي» أن اللجنة العليا لطوارئ «كورونا» رفعت توصية إلى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد حالياً للسماح بعودة المقيمين المطعمين ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الكويت.

وقالت المصادر إن السماح بعودة الوافدين سيكون اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتراطات الصحية تقضي بأن يكون التطعيم الذي تلقاه المقيم من ضمن اللقاحات المعتمدة في الكويت وهي فايزر وأكسفورد وموديرنا وجونسون، مبينة أنه وفقاً للتوصيات سيصبح بإمكان المقيمين الذين تلقوا اللقاح في الكويت السفر إلى الخارج، والعودة وفق الاشتراطات الصحية.

وقالت المصادر إن قرار منع دخول غير المطعمين إلى المجمعات يسري على المجمعات التجارية الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 6000 متر مربع.