روسيا تمدد الإجراءات الاحترازية في العاصمة موسكو بسبب تفشي كورونا

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، تمديد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في موسكو إلى 29 يونيو الجاري.

وقال سوبيانين عبر موقعه الإلكتروني: "أخطرنا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في الملاعب وقاعات الحفلات الموسيقية الكبيرة، وماذا حدث؟ لم أكن أريد أن أفعل ذلك ولكني مضطر، بدءًا من اليوم سنقيد الأحداث الترفيهية لتضم 1000 شخصًا بحد أقصى، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وأضاف سوبيانين أنه تقرر إغلاق مناطق الترفيه الخاصة بالجماهير.

وتشهد العاصمة الروسية، موسكو، ارتفاعا ملحوظا لعدد الحالات المصابة حديثا بفيروس كورونا، ولكن معظم الإصابات تعاني من أعراض غير متعارف عليها مسبقا.

وبحسب ما نشرته وكالة “رويترز”، قال عمدة موسكو، إن وضع انتشار مرض كورونا يتدهور بسرعة وبشكل غير متوقع، وإن المدينة على الأرجح تواجه سلالات جديدة من الفيروس أسرع انتشاراً وأكثر شراسة

وذكر سيرجي سوبيانين في تصريحات نقلها التلفزيون أن المسؤولين يزيدون باطراد أعداد الأسرّة في مستشفيات موسكو لعلاج تدفق محتمل لمرضى «كوفيد - 19». وأضاف أن عدد الأسرّة كافٍ في الوقت الراهن.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 416 تُوفوا لأسباب مرتبطة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع مجموع الوفيات إلى 127 ألفاً و992.