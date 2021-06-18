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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 18-6-2021

أسعار - الذهب فى
أسعار - الذهب فى الامارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم، الجمعة 18 يونيو 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24 (211.85 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (57.68دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22(194.20درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52.87 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (185.37 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.47 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (158.89درهم إماراتى ) أي ما يعادل (43.26 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 14 (123.58 درهم إماراتى) أي ما يعادل (33.65دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 12 (105.93 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (28.84 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية (6589درهم إماراتى ) أي ما يعادل (1794دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب (1483 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (403.76 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو (211.580 درهم إماراتى) أي ما يعادل (57678 دولار أمريكي).

عوامل تحدد أسعار الذهب في الإمارات:

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

أسعار الذهب الامارات الدرهم دولار أمريكي درهم إماراتى أسعار الذهب في الامارات

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