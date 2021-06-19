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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يرأس غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية

صدى البلد

ترأس الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، غرفة العمليات المركزية لامتحانات ‏شهادة الدبلومات الفنية المنعقدة بديوان المديرية بحضور محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى وأعضاء الغرفة.‏

 

وصرح وكيل الوزارة، بأن غرفة العمليات المركزية قامت بمتابعة أعمال امتحان مادة اللغة العربية لـ ٤٩١٠ طلال ‏بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، موزعين على ٢٥ لجنة  رئيسية بهدف حل أى مشكلة قد تعيق انتظام سير العملية الامتحانية‎.‎

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وأضاف وكيل الوزارة أن إمتحان مادة اللغة العربية كان يسير بصورة طبيعية دون معوقات مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أى إخطارا بظهور حالات إشتباه بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب أو القائمين على العملية الإمتحانية.

 

وأشاد وكيل الوزارة بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا باللجان مؤكدا أن غرف عمليات ‏الإدارات التعليمية على تواصل دائم بغرفة العمليات المركزية للإمتحانات بديوان المديرية لتلقى التعليمات والتوجيهات الخاصة ‏بالإمتحانات لتذليل أى مشكلات أومعوقات قد تواجه رؤساء اللجان‎.‎

 

كان الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، تفقد اليوم السبت، إنتظام سير العملية الإمتحانية فى عدد من لجان إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية ببورسعيد، فى أول أيامها والتى بدأت اليوم ١٩ يونيو وتنتهى يوم ١ يوليو المقبل.

 

وزار الدكتور نبوى باهى لجان مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية للبنات، للإطمئنان على إنتظام سير العملية الإمتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية وذلك برفقة محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى.

 

وأكد الدكتور نبوى باهى أن لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية للبنات مسجل بها ١٦٨ طالبة موزعات على ١٢ لجنة فرعية وتؤدين إمتحان مادة اللغة العربية مشيرا إلى أنه لم تسجل غرفة العمليات المركزية أى شكاوى أو معوقات قد تعكر صفو العملية الإمتحانية حتى الآن.

 

وأشار الدكتور نبوى باهى إلى أن الإمتحانات التحريرية فى الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية لهذا العام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ببورسعيد يؤديها ٤٩١٠ طالبا وطالبة أمام عدد ٢٥ لجنة أساسية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا مشيدا بدور أجهزة المحافظة فى تأمين اللجان.

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الدكتور نبوى باهى وكيل الوزارة وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا المستجد محافظة بورسعيد

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