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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقليص سنوات الدراسة.. 5 معلومات مهمة حول النظام الجديد للدراسة بالجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الرؤية الفكرة في التطبيق والتعديل للقانون ولنظم الدراسة ترجع إلى أنَّ الرئيسي عبدالفتاح السيسي منذ عام ونصف وجه بدراسة نظم «التعليم المتسارع» وفقاً لمتطلبات العصر الحديث.


وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحات صحفية له أنَّ تاريخ تعديل المادة يرجع إلى أنَّه في شهر فبراير الماضي، وافق الأعلى للجامعات على تغيير المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 72، مشيراً إلى أنَّ مجلس الوزارء وافق بالأمس على التعديل، وذلك وفقاً للتوجه العالمي في التعليم لمواكبة التطور العالمي، لافتًا إلى أنَّ اللوائح التنفيذية للقوانين تحتاج لمراجعة مستمرة لمواكبة التطور المستمر.

 

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3 سنوات للتجارة و4 للهندسة.. تفاصيل النظام الجديد للدراسة بالجامعات

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تنسيق الثانوية العامة والتعديلات على نظام الدراسة.. أبرز ما يناقشه الأعلى للجامعات بعد قليل

 

وقد ذكر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 5 معلومات هامة حول النظام الجديد والذي يتمّ مناقشة التعديل اليوم باجتماع المجلس الأعلى للجامعات :


- سيتم إتاحة الفرصة لجميع الكليات بضرورة النظر في جميع سنوات الدراسة للكليات.

- ضرورة التوجيه بالتعديل للوائح المنظمة لعمل كل كلية حتى يتسنى لهم التطبيق، من حيث تقليص سنوات الدراسة .

- تعديل المناهج وتطويرها.

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- يوجد حد أدنى لسنوات الدراسة بالساعات المعتمدة.

- سيصبح من الممكن لطالب كلية التجارة أن يتخرج على 3 سنوات، والهندسة 4 سنوات، وخاصة وأن غالبية كليات مصر تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

التعليم العالي الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

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