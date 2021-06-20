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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تطرح أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه.. اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية

تطرح حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ممثلة في وزارة المالية اليوم  الأحد الموافق 20-6-2021 ، أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.


وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الاسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الاسبوع نحو 48.5 مليار جنيه.


قال التقرير ان الوزارة ستبيع أجل 91 يوما بقيمة 11 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 7.5 مليارات جنيه.


ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه اليوم الأحد سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 30 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الاسبوع الجاري.


وخفضت وزارة المالية هذا الاسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 4 مليارات جنيه عن الاسبوع الماضي.


اقتراض في 3 أشهر
 

وتسعي الحكومة خلال الربع الاخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

واشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و 247 مليار جنيه في يونيو المقبل.

 

 

 

الحكومة مال واعمال أذون خزانة اخبار مصر وزارة المالية الفجوة التمويلية عجز الموازنة

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