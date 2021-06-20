لم نخسر التأهل.. مدرب الوداد المغربي يعلق على الخسارة أمام كايزر تشيفز

قال فوزي البنزرتي مدرب الوداد المغربي، إن فريقه لا يستحق الخسارة في مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا السبت.

وتايع فوزي في تصريحات صحفية: "سيطرنا على مجريات المواجهة من بدايتها إلى نهايتها، الفريق الجنوب إفريقي سجل هدفه من الفرصة الوحيدة التي أتيحت له طيلة اللقاء".

وأضاف أنه يشكّ في مشروعية الهدف الذي سجله كايزر تشيفز، لافتا إلى أنه ما زال لم يتحقق منه.

وأشار: "ما أعرفه أن الفار دائما ضد الوداد في المنافسة الإفريقية، اليوم خسرنا مباراة ولم نخسر التأهل".

وأتمّ: "مازالت مباراة أخرى تنتظرنا في جنوب إفريقيا، لذلك أؤكد أن الوداد قادر على التأهل ولديه الإمكانيات لذلك".

وباتت مهمة الوداد لبلوغ النهائي صعبة، أمام احتمالية تكرار سيناريو الموسم المنصرم، بعدما غادر من نفس الدور على يد الأهلي المصري، مسددا فاتورة خسارته ذهابا في الدار البيضاء.