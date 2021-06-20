مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 يونيو 2021
ينشر موقع صدى البلد، مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 20 يونيو لعام 2021.
مواقيت الصلاة في القاهرة
الفجْر 3:08 AM
الشروق 4:54 AM
الظُّهْر 11:57 AM
العَصر 3:32 PM
المَغرب 6:59 PM
العِشاء 8:33 PM
الاسكندرية
صلاة الفجْر 3:08 AM
الشروق 4:57 AM
صلاة الظُّهْر 12:02 PM
صلاة العَصر 3:40 PM
صلاة المَغرب 7:07 PM
صلاة العِشاء 8:43 PM
أسوان
صلاة الفجْر 4:01 AM
الشروق 5:37 AM
صلاة الظُّهْر 12:26 PM
صلاة العَصر 3:45 PM
صلاة المَغرب 7:15 PM
صلاة العِشاء 8:40 PM
أسيوط
صلاة الفجْر 3:21 AM
الشروق 5:02 AM
صلاة الظُّهْر 11:58 AM
صلاة العَصر 3:27 PM
صلاة المَغرب 6:54 PM
صلاة العِشاء 8:24 PM
دمياط
صلاة الفجْر 2:59 AM
الشروق 4:48 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 3:33 PM
صلاة المَغرب 7:00 PM
صلاة العِشاء 8:36 PM
المنصورة
صلاة الفجْر 3:03 AM
الشروق 4:51 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 3:34 PM
صلاة المَغرب 7:01 PM
صلاة العِشاء 8:36 PM
الغردقة
صلاة الفجْر 3:09 AM
الشروق 4:51 AM
صلاة الظُّهْر 11:46 AM
صلاة العَصر 3:15 PM
صلاة المَغرب 6:42 PM
صلاة العِشاء 8:12 PM
مرسى مطروح
صلاة الفجْر 3:18 AM
الشروق 5:07 AM
صلاة الظُّهْر 12:13 PM
صلاة العَصر 3:51 PM
صلاة المَغرب 7:18 PM
صلاة العِشاء 8:54 PM
العريش
صلاة الفجْر 2:53 AM
الشروق 4:41 AM
صلاة الظُّهْر 11:46 AM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 6:52 PM
صلاة العِشاء 8:27 PM