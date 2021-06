مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 يونيو 2021

6/20/2021 4:29:19 AM

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:29 ص 6/20/2021 4:29:19 AM

ينشر موقع صدى البلد، مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 20 يونيو لعام 2021.

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر 3:08 AM

الشروق 4:54 AM

الظُّهْر 11:57 AM

العَصر 3:32 PM

المَغرب 6:59 PM

العِشاء 8:33 PM

الاسكندرية

صلاة الفجْر 3:08 AM

الشروق 4:57 AM

صلاة الظُّهْر 12:02 PM

صلاة العَصر 3:40 PM

صلاة المَغرب 7:07 PM

صلاة العِشاء 8:43 PM

أسوان

صلاة الفجْر 4:01 AM

الشروق 5:37 AM

صلاة الظُّهْر 12:26 PM

صلاة العَصر 3:45 PM

صلاة المَغرب 7:15 PM

صلاة العِشاء 8:40 PM

أسيوط

صلاة الفجْر 3:21 AM

الشروق 5:02 AM

صلاة الظُّهْر 11:58 AM

صلاة العَصر 3:27 PM

صلاة المَغرب 6:54 PM

صلاة العِشاء 8:24 PM

دمياط

صلاة الفجْر 2:59 AM

الشروق 4:48 AM

صلاة الظُّهْر 11:54 AM

صلاة العَصر 3:33 PM

صلاة المَغرب 7:00 PM

صلاة العِشاء 8:36 PM

المنصورة

صلاة الفجْر 3:03 AM

الشروق 4:51 AM

صلاة الظُّهْر 11:56 AM

صلاة العَصر 3:34 PM

صلاة المَغرب 7:01 PM

صلاة العِشاء 8:36 PM

الغردقة

صلاة الفجْر 3:09 AM

الشروق 4:51 AM

صلاة الظُّهْر 11:46 AM

صلاة العَصر 3:15 PM

صلاة المَغرب 6:42 PM

صلاة العِشاء 8:12 PM

مرسى مطروح

صلاة الفجْر 3:18 AM

الشروق 5:07 AM

صلاة الظُّهْر 12:13 PM

صلاة العَصر 3:51 PM

صلاة المَغرب 7:18 PM

صلاة العِشاء 8:54 PM

العريش

صلاة الفجْر 2:53 AM

الشروق 4:41 AM

صلاة الظُّهْر 11:46 AM

صلاة العَصر 3:25 PM

صلاة المَغرب 6:52 PM

صلاة العِشاء 8:27 PM