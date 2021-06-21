التموين: لا يوجد إضافة مواليد في الوقت الحالي لبطاقات التموين .. فيديو

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للمعلومات، إنه لابد ان نفرق بين الفئات الأولى بالرعاية وإضافة المواليد، موضحا أنه لا يوجد إضافة مواليد في الوقت الحالي أو القريب لبطاقات التموين، نظرا ان التكلفة تتخطى لـ 4 إلى 5 مليارات.



وأضاف «مدكور» خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» أن المبالغ المخصصة بشأن إضافة المواليد تحولت الي مواجهة فيروس كورونا واللقاحات.

وأوضح مستشار وزير التموين للمعلومات، أن الحكومة تعمل على إضافة الأفراد و المواليد لبطاقة التموين للفئات الاولى بالرعاية فقط خلال الفترة الحالية، منهم أصحاب الرواتب أقل من 1500 لـ 2000 جنيها، وهو الحد الأدني للمرتبات والمعاشات، وهذا يطبق اعتبارا من 1 مايو.

وأشار إلى أن الفئات الأولى بالرعاية هم المرأة المعيلة والمطلقة والأشخاص الذين ليس لهم دخل ثابت وذوي الهمم، والذين يتقاضون معاش من تكافل وكرامة، مضيفا أنه تم الربط بين وزارة التموين والتضامن خاصة للفئات المستحقة، وهذا يتم من خلال بحث إجتماعي.

وتابع الدكتور عمرو مدكور : «أحنا مش ماسكين مسطرة للمواطن والموضوع ونتعامل بروح القانون».