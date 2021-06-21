يعمل على تقليل الوزن من أول أسبوع.. استشاري التغذية توضح ريجيم النص



قالت شريفة أبو الفتوح، استشاري التغذية، إن هناك أكثر من طريقة تساعد في إنقاص الوزن بشكل واضح، متابعة :" من ضمن هذه الطرق وهو الحصول علة نصف كمية الطعام المعتاد"، مسترسله :" قلل أكلك للنص وهتلاحظ فرق رهيب".



وأضافت "شريفة أبو الفتوح" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"ريجيم النص قادر على إنقاص وزن أي جسم وبسرعة رهيبة..متابعة: يمكننا ملاحظة الفرق بعد أسبوع من تطبيق ريجيم النص".



وشددت استشاري التغذية: على ضرورة الحصول على كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلى التحرك بشكل بسيط، مضيفة: من الافضل أن نبتعد عن النشويات خاصة في وجية العشاء.



وأوضحت أن نظام "الكيتو دايت" يعتمد بنسبة 20% على تناول البروتين وبنسبة 75% على تناول الدهون و5% نشويات فقط، منوه إلى أن زيت الذره ممنوع استخدامه في نظام "الكيتو".



ولفتت إلى أن هناك مأكولات من الممكن تأكل منها كتير ولا يوجد خوف منها علي زيادة الوزن مثل الفواكه والخضروات والمأكولات الطبيعية الغير مكلفة بصفة عامة.