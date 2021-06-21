عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يعمل على تقليل الوزن من أول أسبوع.. استشاري التغذية توضح ريجيم النص

شريفة أبو الفتوح،
شريفة أبو الفتوح، استشاري التغذية


قالت شريفة أبو الفتوح، استشاري التغذية، إن هناك أكثر من طريقة تساعد في إنقاص الوزن بشكل واضح، متابعة :" من ضمن هذه الطرق وهو الحصول علة نصف كمية الطعام  المعتاد"، مسترسله :" قلل أكلك للنص وهتلاحظ فرق رهيب".
 

وأضافت "شريفة أبو الفتوح" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"ريجيم النص قادر على إنقاص وزن أي جسم وبسرعة رهيبة..متابعة: يمكننا ملاحظة الفرق بعد أسبوع من تطبيق ريجيم النص".
 

وشددت استشاري التغذية: على ضرورة الحصول على كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلى التحرك بشكل بسيط، مضيفة: من الافضل أن نبتعد عن النشويات خاصة في وجية العشاء.
 

وأوضحت أن نظام "الكيتو دايت" يعتمد بنسبة 20% على تناول البروتين وبنسبة 75% على تناول الدهون و5% نشويات فقط، منوه إلى أن زيت الذره ممنوع استخدامه في نظام "الكيتو".
 

ولفتت إلى أن هناك مأكولات من الممكن تأكل منها كتير ولا يوجد خوف منها علي زيادة الوزن مثل الفواكه والخضروات والمأكولات الطبيعية الغير مكلفة بصفة عامة.

 

استشاري التغذية شريفة أبو الفتوح ريجيم النص الكيتو دايت اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

مونوريل العاصمة الادارية الجديدة .. كل ما تريد معرفته عن وسيلة نقل مليون شخص يوميا

منها بر الوالدين.. أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. مركز الأزهر يبين

بزرع رحم.. ذكور الفئران تلد بدلا من الإناث في دراسة مثيرة للجدل|صور

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

الصحة تكشف موعد إنتاج أول لقاح كورونا في مصانع فاكسيرا .. فيديو

كوبا أمريكا.. فنزويلا تفرض التعادل على الإكوادور 2-2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

التموين: لا يوجد إضافة مواليد في الوقت الحالي لبطاقات التموين .. فيديو

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

تعليق غريب من بيراميدز بعد التعادل مع الرجاء المغربي

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

ادعى أنه رجل اعمال خليجي.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد حبة البركة مع العسل ..أبرزها تحسين خصوبة الرجل والمرأة وتعالج كورونا

أمام المعازيم.. عروسان يحلقان شعرهما خلال حفل الزفاف.. فيديو

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ