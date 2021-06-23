وحدة حماية الطفولة ببني سويف : إحالة واقعة ختان للمحامي العام

صرحت شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام المحافظة ببني سويف ، بأن قد ورد بلاغ على خط نجدة الطفل ، متضمناً الإشارة إلى قيام أحد المواطنين، بقرية بني سليمان مركز بني سويف، بإجراء عملية ختان لبناته الثلاث ، وذلك بالمخالفة للمادة 242 من قانون العقوبات الذي يجرم عملية ختان الإناث.

وفور ورود البلاغ الذي حمل رقم 27054/7 على خط نجدة الطفل 16000، فقد قامت لجنة من مديرية الصحة ووحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام المحافظة ، بالتوجه لموقع البلاغ، وتم الكشف والفحص المبدئي بمعرفة طبيبة "أخصائية نساء وتوليد"، والذي أثبت أنه قد تم ختان بنت واحدة فقط منذ أسبوع وعدم ختان شقيقتيها.

وأضافت رئيس الوحدة أنه تم عرض الموضوع من خلال مذكرة تفصيلية على السيد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والذي وجه سيادته بمخاطبة السيد المستشار المحامي العام ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك الواقعة.