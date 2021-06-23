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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هزتني آية.. تأملات في كلام الله  لـ أسامة العمري عن دار غراب

الكاتب اسامة العمري
الكاتب اسامة العمري

صدر حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب "هزتني آية"،  للكاتب " أسامة العمرى " ويحتوى على ثلاثة عشر موضوعا متنوعا. 

والكتاب عبارة عن "تأملات في كلام الله "، وقد توقف الكاتب  أسامة العمرى عند بعض آيات القرآن الكريم وبحث وتبحر فى معانيها وغاص فى ألفاظها ثم عرضها برؤية مختلفة وأسلوب سلس وشيق .

ويعد هذا الكتاب دعوة لتدبر الآيات القرآنية وفهمها الفهم الصحيح، فالقرآن كلام الله ، وفيه سكينة وطمأنينة للروح .

ويجيب المؤلف في كتابه عن بعض الاستفسارات الهامة التي تشغل الكثير في حياتنا المعاصرة ، كأنها يعبر بلسان حال الكثيرين مما يتسألون  عن مفهوم الابتلاء والعمل والعدل الإلهي ومعنى الحياة  لقد تحدث الكاتب محمد راضي عنه قائلا : أن كتاب "هزتني اية " مريح جدا للنفس وينتصر للروحانيات الدينية بعيدا عن الجمود . 

فهو يتحدث عن بعض المشكلات التي تواجه الإنسان و تؤثر على حالته النفسية و علاجها هو اللجوء إلى الله. ،كما حدثنا عن معادلة النجاح ،وماذا يفعل الانسان اذا أنهكه الفشل في بعض التجارب كما يوضح بعض المفاهيم المبهمة عند القارئ، ففيه عرض لمعنى الابتلاء وكيفية مواجهته ويكشف المفهوم الصحيح لليقين ويوضح بعض الدلائل على قدرة الله ورحمته بعباده وكيفية الرضا بقضاء الله وقدره .

وقد ضمن الكاتب أسامة العمري العديد من القصص الواقعية ، الى تأملاته لتضيف لرؤيته بعدا واقعيا يستطيع القارئ العادي أن يستشعره وإن يتمثله في حياته اليومية.

وتطرق الكاتب في نهاية الكاتب لفكرة الأثر الذى يتركه الإنسان سواء في حياته أم بعد مماته ، وأطلق الكاتب دعوة الى القراء ليشاركوه بأفكارهم وقصصهم للطبعة الجديدة من الكتاب ليكون الكتاب تعبير واقعيا عن كل من لمسوا أثر الله في حياتهم. 

الكاتب أسامة العمرى خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة له عدد من الإصدارات مثل  "خوفناك كوهست" و "البشرى" و "وجه القمر" وله تحت الطبع " وأنت فيهم "و "كيف تصنع الدهشة ؟" و "نسمات من زمن الحب " .

دار غراب للنشر والتوزيع كتاب هزتني آية الكاتب اسامة العمري سيرة ومسيرة كتاب جديد معرض الكتاب

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