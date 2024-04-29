تعافى بشكل كامل.. مروان عطية يستعد للعودة للمشاركة مع الأهلي في المباريات

يستعد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلى المشاركة في مباريات الفريق الأحمر، بعد غياب دام 3 أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

تعافٍ كامل

مروان عطية تعافى من إصابته في العضلة الخلفية بشكل كامل، وبات جاهزا للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر بشكل طبيعي؛ بعدما شارك في المران الجماعي للفريق.

فترة غياب مروان عطية عن الملاعب

تغيب مروان عطية عن المشاركة مع الأهلي في عدد من المباريات المهمة خلال فترة الإصابة، بما في ذلك مواجهة نادي الزمالك في قمة الدوري الممتاز، بجانب لقائي مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون لدى فريق الأهلي خيارا إضافيا في وسط الملعب مع عودة مروان عطية، إذ يتطلع الجهاز الفني للاستفادة من خبراته ومهاراته في المباريات المقبلة.

مواجهة الأهلي والإسماعيلي

تستعد الجماهير لمتابعة مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، المقررة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري NILE.