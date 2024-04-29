مياه الشرب بالإسكندرية تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية التمريض للتوعية بترشيد استهلاك

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، زيارة ميدانية لطلبة كلية التمريض إلى محطة مياه النزهة، للتعرف على المجهودات التي تبذلها الشركة في سبيل حصول المستهلك على كوب مياه نظيف، وذلك تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وذكرت الشركة في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تم المرور على مراحل تنقية المياه، بداية من المأخذ وحتى وصولها للجمهور ودور قطاع المعامل في متابعة جودة المياه بكل مرحلة من مراحل التنقية.

وخلال الزيارة، تم عقد لقاءات توعوية عن ترشيد استهلاك المياه وطرق الحفاظ عليها، كما تم الحديث عن التغيرات المناخية وأثرها على المياه وأيضاً المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكيف أنها حولت حياة أهلنا فى الريف بعد دخول جميع الخدمات التي تؤهلهم لممارسة حياة صحية آمنة وكريمة.

على صعيد آخر، وبالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة العملاء، قامت إدارة التوعية بعمل حملة توعوية بمنطقة محمد نجيب للتعريف بمنافذ خدمة عملاء وسيارات خدمة العملاء المتنقلة وخدماتها المقدمة للمواطنين، كما قامت الإدارة بعمل لقاءات توعوية مع المواطنين لحثهم على ترشيد استهلاك المياه.

ونالت الحملة استحسان المواطنين وأثنوا على جهود الشركة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتم توزيع بروشور الشركة والرد على كافة أسئلة واستفسارات المواطنين.