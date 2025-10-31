لبنان يشهد تصعيداً إسرائيلياً خطيراً واعتداءات تطال مناطق مدنية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام جدد تمسكه بقرار حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، مؤكداً أنه لا تراجع عن هذا القرار الذي أُقرّ في الخامس من شهر سبتمبر الماضي.

تنفيذ القرار الاستراتيجي

وأضاف في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ سلام أوضح أن الجيش اللبناني سيقدّم تقريره الثاني بشأن تنفيذ خطة حصر السلاح خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن قدم تقريره الأول في 5 أكتوبر الجاري، ضمن خطة أعدها الجيش اللبناني وأقرها مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ هذا القرار الاستراتيجي.

وأشار أحمد سنجاب إلى أن لقاءً جرى بين رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في منطقة بكركي، حيث تناول الطرفان خلاله آخر التطورات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل تصاعد التوتر جنوب لبنان.

وشدد سلام، بحسب المراسل، على أن الدولة اللبنانية ماضية في استعادة سيادتها الكاملة وضبط الأمن وفق القانون، مع التزامها بقرارات الشرعية الدولية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح سنجاب أن الساعات الماضية شهدت تصعيداً عسكرياً جديداً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في اعتداءات على مناطق مدنية لبنانية، شملت توغلات برية في الجنوب اللبناني، وغارات جوية استهدفت بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر.

وذكر أن هذه الغارات ليست سوى جزء من سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتي امتدت إلى مناطق في البقاع الشرقي ومناطق متفرقة من البلاد.