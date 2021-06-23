تعرف على سعر ومواصفات شيري تيجو 7 موديل 2022 فى مصر

اعلن امس الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيري الصينية داخل الاسوق المصري ، عن طرح عدد من الموديلات الجديدة لطرازاتها الشهيرة ، والتي جاءت من بينها شيري تيجو 7 موديل 2022 ، بزيادة سعرية عن مثيلتها موديل 2021 .

وأوضح الوكيل المحلى لـ شيرى ان السيارة تيجو 7 موديل 2022 التى تنضم لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، جاءت بزيادة سعرية تبلغ 3000 جنيه مصري .

مواصفات شيري تيجو 7

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 ، قوتها من محرك توربيني سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر ، و منظومة دفع كاملة .

ويظهر الشكل الخارجي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 ، بكشافات إضاءة نهارية LED ، و مصابيح هالوجين الأمامية ، مع إمكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض مستوى إضاءة المصابيح الأمامية.

اما المقصورة الداخلية السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 ، تأتى بشاشة ترفيهية HD مقاس 9 بوصة، و مكيف الهواء بفتحات في المقاعد الخلفية لسهولة وصول هواء التكييف للركاب في المقاعد الخلفية ، و تتيح ربط الهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث وتطبيقات Apple Carplay وAndroid Auto .

ويأتي نظام السلامة والحماية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 ، بمكابح مضادة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، وبرنامج الاتزان الإلكتروني ESP ، و برنامج للتوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC، وفرامل يد كهربائية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ، مع جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة ، و نظام منع إدارة المحرك، فضلا عن وسائد هوائية أمامية وجانبية .

وتأتى أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 ، كما يلى :

- الفئة الأولى بسعر 285,000 جنيه بدلًا من 282,000 جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 309,000 جنيه بدلًا من 306,000 جنيه .