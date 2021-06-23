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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزيرة الهجرة تنهمر في البكاء بسبب مصرية في دار أيتام بـ إيطاليا|فيديو

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، تفاصيل إعادة فتاة مصرية مقيمة في إيطاليا لمصر، مؤكدة أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة وانهمرت الدموع دون توقف بمجرد مقابلة الفتاة.

 

وأكدت "مكرم"، في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الموضوع استغرق أكثر من شهرين حتى أصل لهذه الفتاة، مشيرة إلى أن عودة الفتاة لمصر تطلب الدخول في قضية "وعملت كل حاجة".

 

تفاصيل إعادة فتاة مصرية من إيطاليا


وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الفتاة المصرية كانت مقيمة في إيطاليا، وتم إيداعها إحدى دور الرعاية بعد وفاة والدتها في سن الـ4.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، أن الفتاة كانت تعيش في إيطاليا مع والدتها التي توفيت وعمر الطفلة 4 سنوات فدخلت إحدى دور الرعاية في روما، متابعة أنه لم يسأل عنها أحد لسنوات طويلة، حتى وصلت شكوى من عائلة الطفلة إلى القنصلية المصرية وكان عمر الفتاة وصل إلى التاسعة.

وتابعت  السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن: "بنت مصرية ولا بد أن تعود لبلدها، والأمر لم يكن سهلا وفي غاية الصعوبة، وهذا الأمر شعور إنساني حقيقي، وكنت سعيدة جدا بيها وحافظت على نفسها، وكانت الفتاة مبسوطة لما لقيتها".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٧ يوليو المقبل، بالتعاون مع "ويل سبرينج" المتخصصة في إعداد المعسكرات.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، بأن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي تتبناها جهات لا تهدف لصالح الوطن.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن بروتوكول التعاون مع "ويل سبرنج" شهد إعداد ٤ معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

للتسجيل لحضور المعسكر عن طريق رقم الواتساب 01280811185 أو من خلال الموقع الإلكتروني:
‏   https://bit.ly/3dyYP6H

وأطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأسبوع الثاني لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ يوليو ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" لإقامة معسكرات رياضية.

وشمل المعسكرات تقديم محاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة وبعض التضحيات التي قدمتها عبر العصور.

وزيرة الهجرة عقدت بروتوكول تعاون مع شركة "ويل سبرينج" يهدف إلى خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم.

وأوضح خالد فوزي، مدير شركة "ويل سبرينج"، أن الشركة تعي أهمية الشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عملية التنمية المستدامة لمصر، لذلك لابد من العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام، مؤكدًا أن الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، ويتمثل في إقامة معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على الوعي بالذات مما يؤدي إليّ بناء الثقة بالنفس واكتشاف مواهبهم وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.


https://fb.watch/6jorkJCYF9/

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