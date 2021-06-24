أسعار الذهب اليوم الخميس 24-6-2021 في مصر .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن اسعار الذهب اليوم الخميس 24 -6-2021 في مصر .

وفيما يلي نعرض لكم أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 660 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 770 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 881 جنيها للجرام.

وسعر الجنيه الذهب يسجل 6168 جنيهاً.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية: إن اسعار الذهب تشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وأضاف: تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.