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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأنبا دانيال يشارك في حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

ختام مهرجان الإسماعيلية
ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

شهد  اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والنائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، والناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الثانية والعشرين، والذي بدأ بالسلام الجمهوري.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي عبدالحميد عناني، السكرتير العام للمحافظة، ونواب البرلمان عن محافظة الإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان، وسامي سليم، وآمال رزق الله، وبمشاركة صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ممثلًا عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، التي تشجع الفنون والثقافة.

جوائز مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

وفي ختام الفاعليات، تم إعلان جوائز المهرجان وتقديم الجوائز لمسابقة أفلام الطلبة، وجوائز الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، وجائزة مسابقة الرسوم المتحركة، وجاءت الجوائز كالتالي:

في مسابقة أفلام الطلبة، حصد أفضل فيلم تسجيلي، فيلم "20 جنيه في الشهر" للمخرج حسن أبو دومة، وجائزة أفضل فيلم روائي في المسابقة لفيلم "فرصة أخيرة"، للمخرج عمر صدقي، كما حصل أيضًا على جائزة الدكتور سمير فرج وقيمتها خمسة آلاف جنيه باسم الراحل "سمير سيف"، كما تم تنويه خاص لفيلم "أفضل البقاء في صمت" للمخرجة دينا الزنيني، وفيلم "أن تصل متأخرا" للمخرجة ضحي حمدي، وفيلم "برابري" للمخرج عمرو خالد.

وفاز بجوائز الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، فيلم "ذكريات" للمخرج باستيان ديبو، وفيلم "تبقي واحدا" للمخرج سابستيان درينجر"، وفيلم "الفتيات المزعجات" للمخرج ديفيد أوريلانا، وفيلم "when the persimmons grew " للمخرج هلال بايداروف.

وفاز بجائزة مسابقة الرسوم المتحركة، فيلم "carrousel" بالمركز الأول، بينما حصل فيلم " push this button " على المركز الثاني، أما فيلم "souvenir" فحصد المركز الثالث، كما فاز بجائزة الأفلام الروائية القصيرة، فيلم "alsit" الذي حصل على المركز الأول، فيما حصل فيلم "maradonnas " على المركز الثاني، وتنويه خاص لفيلم "the lamp of god"، وفيلم "aisha".

وفاز بجائزة الأفلام التسجيلية القصيرة، فيلم "عمي تودور" للمخرج أولكا لوكوفانيكوفا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "كشك الجنة للصحف والمجلات" للمخرج جيوفانا ورودريجو، وتنويه خاص لفيلم "نايا الغابة لها ألف عين" للمخرج سيباستيان مولدر.

وحصد جائزة مسابقة الأفلام التسجيلة الطويلة، فيلم "قفص السكر" للمخرجة لمي طيارة، وتنويه خاص لفيلم "القصة الخامسة" للمخرج أحمد عبد، وتنويه خاص لفيلم "قفزة أخرى" للمخرج إيمانويل جيروسا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "خريطة أحلام أمريكا اللاتينية" للمخرج مارتين ويبر.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية يُعد أحد أعرق المهرجانات العربية والدولية، حيث كان أول المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام ١٩٩٢.

محافظ الإسماعيلية مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما إيبارشية الإسماعيلية مجلس الشيوخ الأنبا دانيال

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