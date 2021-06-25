ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 25-6-2021، وذلك وسط حالة من الترقب بارتفاع الأسعار تأثرا بالسوق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وبحسب أسعار الذهب محليا، بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 665 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 887 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا إلى قيمة 776 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 515 جنيها وفقا لما تم إعلانه عن أسعار الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا يوم الأربعاء الموافق 23-6-2021، مدعومة بتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي) الأمريكي، بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت ليتراجع الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.

وسجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاع في السوق الفورية بنسبة 2ر0 في المائة ليبلغ 46ر1782 دولار للأوقية.

سعر الذهب عالميا

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6168 جنيها وأوقية الذهب نحو 46ر1782 دولار وكيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ودائما ما ينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات التى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.