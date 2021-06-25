للحفاظ على لياقته البدنية.. محمد صلاح يمارس التمارين الرياضية

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له ويمارس الرياضة.

وظهر محمد صلاح بالصورة التي نشرها عبر ايتوري انيتحرام وهو يمارس رياضة الجري داخل الجيم على ممشاه رياضية للحفاظ على لياقته البدنية في ظل فترة التوقف الدولي .





وألمح مات ماكمان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، إلى رفض الريدز، مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.

وقال مات ماكمان في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: الحديث عن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، قد يخلق توترات مع الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول:" سنترك لـ الاتحاد المصري لكرة القدم حق إصدار بيان بشأن موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو".

واختتم:" كل ما قالته مصر حتى الآن بشأن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، صحيح".

كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد رفض نادي ليفربول “حتى الآن”، مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو".

وقال أحمد مجاهد مجاهد في تصريحات تلفزيونية، أمس، الثلاثاء:" حدث حوار مع محمد صلاح خلال تواجده في معسكر منتخب الأول، وأكد أنه مستعد للمشاكة رفقة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو".

وتابع مجاهد:" خاطبنا نادي ليفربول، وقلنا لهم أننا سنؤكد مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو عقب القرعة، لكنهم قالو لنا أن القرار يعود إلى الجهاز الفني".

وأشار مجاهد:" ليفربول لم يرحب بعد ذلك بفكرة مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع اللاعبين الأفارقة في الفريق".

وأكمل:" محمد صلاح يحاول إقناع ليفربول في الوقت الحالي بفكرة مشاركته في أولمبياد طوكيو، والرد النهائي، سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة".

مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو:

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة نارية في أولمبياد طوكيو، تضم كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو:



مصر × إسبانيا (22 يوليو)

مصر × الأرجنتين (25 يوليو)

أستراليا × مصر (28 يوليو)

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