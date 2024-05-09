هتنزل تاني.. تعليق شعبة الدواجن على انخفاض سعرها | فيديو

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن انخفضت بنحو 15% في المزارع الفترة الحالية .

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر "، أن الدواجن انخفض سعرها من 93 جنيها إلى 75 جنيها للكيلو.

وأشار السيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" إلى أنه في ظل ثبات سعر الصرف وتوفر مستلزمات الإنتاج سيستمر انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق .

أوضح ، أن الانخفاض لم يقتصر فقط على أسعار الدواجن بل انخفضت أسعار البيض أيضا.