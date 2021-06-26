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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقصت بالمعالق واسكندرانى.. حكاية حب مايان السيد للرقص بعد تصدرها التريند

مايان السيد
مايان السيد

تمكنت الفنانة الشابة مايان السيد، من تصدر مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشرها فيديو هي ترقص من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

 

وظهرت مايان السيد، في الفيديو وهي تتراقص علي أغنية “Oops!..I Did It Again

 

وما لايعرفة الكثيرون عن مايان السيد انها تحب الرقص ، حيث كشفت فى أحدى البرامج التليفزنية عن مشاركتها فى فرقة تابعة لأحدى الجامعات الخاصة  تقدم عدد من العروض الاستعراضية .

 

وأكدت مايان السيد فى حوارها عن تقديمها عدد من الاستعراضات ، مؤكدة انها رقصت عدد من الراقصات الشهيرة وكان ابزرها الرقصة السويسى ، مؤكدة انها تحبها لانها تعتمد على الرقص بالمعالق . 

 

وتابعت مايان السيد ، انها قدمت عدد من الاستعراضات الاخرى مثل الرقص الاسكندرانى ، ورقصة حلاوة شمسنا الشهيرة . 

 

ولدت مايان السيد فى  ٨ نوفمبر ١٩٩٧ في القاهرة  تحديداً فى منطفة السيدة زينب ، وتقوم حالياً بدراسة تدرس المسرح والسينما فى احدى الجامعات الخاصة .

 

 دخلت مايان السيد مجال الفني بعام 2016، شاركت في كثير من حفلات ومسرحيات المدرسة ، قبل ان تخطو خطواتها الأولى في عالم الدراما التليفزيونية من خلال  مسلسل ظل الرئيس عام 2017م ، والأب الروحي .

 

أخر أعمال مايان السيد :


شاركت مايان السيد، مؤخراً في مسلسل “لعبة نيوتن”، والي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2021.

 

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

 

كما شاركت مايان السيد فى مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وُعرض على قناتي CBC و CBC دراما.

 

يذكر أن أبدت الفنانة مايان السيد، دعمها واهتمامها بالقضية الفلسطينية بارتدائها تي شيرت فلسطيني، ووجهت رسالة خاصة للشعب الفلسطيني قائلةً: بدعيلهم كل يوم من قلبي و مصر كلها بتدعيلكم".

 

مايان السيد جوجل رقص حرب أهلية لعبة نيوتن

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