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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يونيو 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-6-2021، بعد زيادتها أمس بمتوسط 8 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبيىة المختلفة لدى محلات الصاغة.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار24 الأعلى فئة نحو 889 جنيها .

 


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 778 جنيها .


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار  18 الاوسط بين اعيرة الذهب نحو 667 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لنحو 519 جنيها.


وبلغ  سعر أوقية الذهب نحو 27.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 889.143 ألف جنيه  والجنيه الذهب نحو 6224 جنيه.


الدمغة والمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ودائما ما ينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

 

 

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