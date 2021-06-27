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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر.. صور

سعر و مواصفات شيري
سعر و مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر

استطاعت طرازات شيري تيجو 3، أن تحدث حالة من الرواج الكبير داخل السوق المصري، نسبة إلى تمتعها بالعديد من المقاومات أهما، كونها تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب ارتفاعها المناسب عن الأرض، و مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، و تقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، سواء كانت لموديل 2021، أو اصدار 2022 و الذي جاء بزيادة سعرية قدرها 2000 جنيه عند نسخة العام الحالي.

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تصميم السيارة شيري تيجو موديل 2022 

ترتكز السيارة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع مصابيح أمامية انسيابية، و مصابيح ضباب دائرية مدعومة بشرائط ضوئية، مع مرايات جانبية ذات شرائح LED، و اقطاب ثنائية، و فتحة سقف كهربائية، و شبكات أمامية اسفل غطاء المحرك و الصادم الأمامي من السيارة.

مواصفات شيري تيجو موديل 2022

تتسارع السيارة شيري تيجو موديل 2022 من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 12.7 ثانية، و تستمد أوامر التسارع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، بينما تنطلق عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 126 حصان، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

التجهيزات الخاصة بـ شيري تيجو موديل 2022

دعمت السيارة شيري تيجو موديل 2022بمقود حركة متعدد الوظائف مالتي فانكشن، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، يبلغ قياسها 8 بوصة، بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، و بلوتوث و USB، و زجاج كهربائي للأربعة أبوبا، و قفل مركزي.

كما تضم السيارة شيري تيجو موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، مع وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، و مستشعرات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، تعمل عبر كاميرا خلفية لمساعدة قائد السيارة.

 

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 داخل السوق المصري 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 242.900 جنيه.

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