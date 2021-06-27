رضا عبد العال : الأهلي كان بيلاعب "فرقة فاضية"

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلي لم يجد صعوبة في الفوز على الترجي بالأمس ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وتأهله إلى المباراة النهائية لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :الترجي ’’ فرقة فاضية ’’ ، ولم تكن منافس حقيقي للنادي الأهلي ، ولا يمكن الحكم على الجهاز الفني خلال هذه المباراة ، كما أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها إلياس شتي مدافع الفريق التونسي كانت نقطة التحول في المباراة ، و جعلت مهمة لاعبي القلعة الحمراء أكثر سهولـة .

واختتم عبد العال : الترجي لا يمتلك أي من اللاعبين المميزين ولم يعد كسابق عهده ، كما أن هناك علامات استفهام على مستوى حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق التونسي ، ولا أعلم كيف انضم هذا اللاعب إلى الزمالك يوماً ما .

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز

واجه النادي الأهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي .

وكانت البطولة الاولي لـ كأس السوبر الإفريقي في تاريخ النادي الأهلي عام 2002 ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

سجل خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبدالحفيظ

وشهدت المباراة هدف عصام الحضري التاريخي حينما سدد الكرة من مرماه وصلت الي مرمي المنافس وارتدت من القائم لجسد الحارس ودخلت المرمي .

موعد مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب .