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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يغلق ملف الترجي ويستعد لمطاردة قمة الدوري

صدى البلد

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، ملف دوري أبطال أفريقيا عقب مواجهة الترجي الرياضي مساء أمس، السبت، باستاد السلام في إياب نصف النهائي. 

 

ويعود الفريق للتدريبات اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها أول شهر يوليو المقبل ضن منافسات مسابقة الدوري.

 

ويعقد موسيماني جلسة مع لاعبيه بهدف تحفيزهم لتلك المباراة الصعبة التي تعتبر هي كلمة السر في بقاء الفريق الأحمر في حسابات المنافسة مع الزمالك الذي يتصدر المسابقة برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، بينما يقبع الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 19 مواجهة.

 

ويرى الجهاز الفني أن مواجهتي بيراميدز أول يوليو ثم سموحة بالإسكندرية في الرابع من الشهر ذاته هما العقبة الأساسية للقلعة الحمراء في المشوار، وعند الفوز بهما وحصد النقاط الثلاث، فإنه سيكون قطع خطوة كبيرة نحو تصدير القلق للمنافس التقليدي الزمالك الذي يراقب هاتين المواجهتين وأمنيته تعثر الأهلي لتجنب الدخول في تساوي النقاط مع نهاية جدول البطولة 26 أغسطس، حسب ما قرر مسئولو اتحاد الكرة.

 

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ويحتاج الأهلي للفوز بكل مبارياته المؤجلة وعددها 7 ليقفز علي صدارة المسابقة مباشرة ويبدأ في ضغطه الطبيعي على الزمالك في المواجهات التي ستقام في توقيت واحد خلال شهر أغسطس المقبل، ورغم أن موسيماني منح لاعبيه راحة سلبية، لكنه قرر الاجتماع بجهازه المعاون اليوم لبدء تحليل بيراميدز الذي يخوض اليوم مباراة صعبة أمام نهضة بركان في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية بالمغرب.

 

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 


وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلى و كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب.

 

الأهلى يواصل تحطيم الأرقام القياسية


وحقق أبناء القلعة الحمراء العديد من الأرقام القياسية بعد الصعود للمباراة النهائية من البطولة القارية:

1 ) الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ14 كأكثر الفرق المتأهلة لنهائي البطولة القارية.

2 ) نجح الأهلي في الفوز على الترجي ذهابًا وإيابًا للمرة الأولى في التاريخ بدوري أبطال أفريقيا.

3 ) الأهلي هو ⁦⁩أول نادٍ في العالم يفوز ذهابًا و إيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال لموسمين متتاليين، حيث لم تحدث في أي قارة في العالم حتى الآن.

4 ) ⁩الوصول لنهائيين متتاليين لدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة، حيث سبق أن فعلها الأهلي في المواسم التالية "1982 و 1983، 2005 و 2006، 2007 و2008، 2012 و2013، 2017 و2018، 2020 و2021".

5 ) الاقتراب من حلم العاشرة وتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين وهو الغريم التقليدي الزمالك بفارق ضعف عدد البطولات، حيث يمتلك "الفارس الأبيض" 5 بطولات.

موسيمانى الأهلى دوري ابطال افريقيا الترجي بيراميدز الزمالك

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