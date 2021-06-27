عميد دار علوم: تطبيق الكتاب الإلكتروني بالكليات يواكب الأساليب الحديثة

علق الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، عن استبدال الكتاب الإلكتروني بالكتاب الورقي بداية من العام القادم.

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد، إن تطبيق الكتاب الإلكترونى يواكب الأساليب الحديثة فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أن يأتى فى إطار التحول الرقمي للجامعات الحكومية.

وكان الدكتور الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب الامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات ، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.



جامعة القاهرة تواصل الامتحانات للأسبوع الرابع



تواصل جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، بـ جامعة القاهرة ، بكليات التجارة (الفرقة النهائية)، كلية الآداب (الفرقة النهائية)، كلية الآثار (الفرقة الأولي)، كلية التخطيط الاقليمي والعمراني (الفرقة الأولى والثالثة) بنظام Online، كلية التربية النوعية (الفرقة الثانية والثالثة)،كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، كلية الصيدلة (الفرقة الثانية)، كلية التمريض(الفرقة الأولي).



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان المنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.