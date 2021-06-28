محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروعي صرف صحي "مسارة وكومبوها"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء محطتي رفع صرف صحي وخطوط الطرد وشبكات الانحدار بقريتي مسارة وكومبوها بمركز ديروط لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعين وذلك ضمن مشروعات المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 150 قرية .

رافقه خلال الجولة العقيد محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ومسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة.



حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مشروع محطة رفع صرف صحي وخط طرد وشبكات الإنحدار بقرية كومبوها والذي يجري تنفيذه بواسطة الإنتاج الحربي بتكلفة 97 مليون جنيه واستمع إلى شرح لأهم الأعمال التي تم تنفيذها وتابع أعمال حفر خط الطرد وشبكات الإنحدار ثم تفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية مسارة وخط الطرد وشبكة الإنحدار بتكلفة 85 مليون جنيه بإجمالي أطوال شبكات 26 كم طولي وينفذه الإنتاج الحربي مشيدًا بمعدلات التنفيذ بالمشروع والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات مشددًا على مراعاة الضوابط والإشتراطات الفنية في التنفيذ ثم استمع إلى شرح لأهم مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بقرى مركز ديروط ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى.



وأكد محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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