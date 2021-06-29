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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائشة بن أحمد تكشف أكثر موقف محرج تعرضت له في مصر.. فيديو

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

كشفت النجمة التونسية  عائشة بن أحمد خلال ندوتها في موقع "صدى البلد"، عن أكثر موقف محرج تعرضت له منذ قدومها إلى مصر.

 

وقالت عائشة بن أحمد :" في بداية قدومي إلى مصر ، اتفقت مع أحد المنتجين على مقابلة عمل ، والذي أخبرني أنها ستكون الساعة 11 ".

 

أضافت عائشة بن أحمد :" وبالفعل في اليوم التالي حضرت في الساعة 11 صباحا ، ولكنني لم أجده وأرسلت له رسالة أنه قد تخلف بذلك عن الموعد المحدد ، ليفاجأني أنه كان يقصد 11 مساء وليس صباحا ".

 

وتحدثت عائشة عن المسرح حيث قالت  " أحب المسرح وأريد أن أقدم عملا مسرحيا قريبا  وأنا أسعى لذلك، كما كشفت عن سبب اعتذارها عن مسرحية "الملك لير" مع الفنان الكبير  يحيي الفخراني  ".

 

وقالت :" اعتذرت عن مسرحية الملك لير بسبب تواجدى في لبنان وانشغالي بتصوير فيلم الفلوس ، وكان لابد أن استمر هناك طول فترة التصوير لذلك قدمت اعتذار عن العمل".

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بإطلالة كاجوال ..عائشة بن أحمد تخطف الأنظار عبر انستجرام

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بفستان مكشوف.. إطلالة جذابة لـ عائشة بن أحمد عبر انستجرام

عائشة بن أحمد ضيفة صدى البلد

حلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة على موقع صدى البلد وذلك  في ندوة لتكريمها عن دورها في مسلسل " لعبة نيوتن " الذي عرض في رمضان الماضي .


وكشفت عائشة عن كواليس مشاركتها في المسلسل ؛ كما تحدثت عن المخرج تامر محسن وعن الفنانة مني ذكي .


نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها من كواليس تصوير فيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت عائشة بن أحمد قائلة “ ريتسا .. قريبا ”.

فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.

والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت عائشة في الصورة بأطلالة جذابة ملفتة مرتدية فستان مكشوف باللون البيج ، مما اثار اعجاب متابعيها.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها،كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

 

عائشة بن احمد يحيى الفخراني لعبة نيوتن المخرج تامر محسن مني ذكي

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