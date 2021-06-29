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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تضال الأحمدية: شيرين عبد الوهاب لم تنفِ تسريب والد حسام حبيب

نضال الاحمدية
نضال الاحمدية

دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن نفسها؛كونها المسئولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالد الفنان حسام حبيب، قائلة: “شيرين لم تعترض على هذا التسجيل، وشبهت ما فعلته بأنه باباراتزي، وهم المصورون مطاردو المشاهير الذين يلاحقونهم في كل مكان للحصول على صور مميزة وبيعها”.

 

وأضافت نضال الأحمدية خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، أن شيرين لم تنفِ ما جاء في التسجيل، كما أنها استطاعت تقديم سبق صحفي: "عدد ضخم من الناس اهتم بسماع التسجيلات، وبالتالي فنحن قدمنا مادة يتمنى الناس أن يسمعوها ولم نقدم خبرا تافها".

 

وتابعت نضال الأحمدية : "ما سمعتموه كان صوت والد حسام حبيب، وشيرين أكدت هذا الأمر بشكل تلميحي ولم تدافع عنه، أما والد حسام حبيب فقد كذبنا، ورديت عليه وطلبت منه تحريك دعوى قضائية ضدي، وأن يثبت عبر بصمة الصوت المخبرية أن ما ظهر في التسجيل لم يكن صوته".

 

وأردفت: "حسام حبيب يهين شيرين في كل مجالسه، ولدينا تسريبات ثانية، لأنه يهين كرامتها، وعندما نسرب كلام والده، ونضعه أمام الرأي العام فإن هذا حق".

 

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بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

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لماذا تعمدت شيرين تجاهل والد حسام حبيب في رسالتها الصوتية ؟

 

وأكدت نضال، أنها لا تربطها أي علاقة بشيرين وأنها بريئة من هذه التسريبات: "لم أتحدث إليها قبل نشر التسريب؛ بسبب عدم وجود علاقة تربطنا، كما أننا صحفيون ولسنا جمعيات خيرية أو مصلحين أو جمعية لحقوق الإنسان، وعموما فأنا لم أخرب بيتها، لأن التسجيل أثمر عن صلح رائع بينهما".

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بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

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خالد تاج الدين يهاجم شيرين عبد الوهاب .. تفاصيل

شيرين تدافع عن حسام حبيب

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديوهين منفصلين، تكشف فيهما تفاصيل ازمتها مع زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب التسجيل الصوتي المسرب لوالد زوجها.

 

وقال شيرين: “عاوزة اطمن كل الناس إن انا بخير ومفيش اي نوع من الخطر عليا او علي حياتي، عاوزة اقولكم حسام جوزي من انظف رجال الدنيا محترم ومتربي، ميستهلش منكوا الكلام دا، دا راجل ربنا حطه قدامي وقت ما كنت مكسورة”.

 

وأكملت شيرين: “هو اللي عملي شخصية ورجعلي ثقتي في نفسي، حسام بيحبني انا وبناتي، وعمره ما استغلني باي شكل من الاشكال، وحماتي ست عظيمة علشان ربت راجل بالشكل دا، وادعولنا بالذرية الصالحية”.

 

وأوضحت شيرين عبد الوهاب: “مفيش اي توكيلات باسم حسام، وكل الفيزات باسمي، انا كلي بتاعت حسام، وملك حسام، جوزي ابن عيلة ومحترم اوي اوي، انا مقبلش الكلام دا علي جوزي و مامته”.

 

وانهت شيرين عبد الوهاب التسجيل قائلة: “بقالنا اربع سنين متجوزين، دايما صايني وبيحبني اكثر من نفسه، عمره ما ضرني، حسام راجل ومن انضف الناس اللي في حياتي”.

حسام حبيب بسمة وهبة شيرين عبد الوهاب نضال الأحمدية تسريب

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