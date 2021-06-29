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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراجل اللي خلفني.. حسام حبيب يهاجم والده بعد التسريبات

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

هاجم الفنان حسام حبيب والده حيث ظهر مع زوجته المطربة شيرين،و بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره حسام على حسابه الخاص بموقع “انستجرام".

 

وقال حسام حبيب:" أنا قادر أجيب حقي بالقانون ، حتي لو من أي شخص مهما كانت درجة قرابته لي ، لأن للاسف من اتفق مع الصحفية كان من أقرب الناس لي ومن سجل له للاسف والدي".

 

 تابع :" مش هيفرق صلة القرابة ايه ، هيفرق أنه تحدث عن أعراض وبيوت وتحدث عن والدتي التي تعد بمثابة شيئا غاليا عندي ، وأن كل حاجة محترمة قد تعلمتها كانت من أمي ".

 

وأكد:" أمي منفصلة عن الراجل اللي خلفني منذ 30 عاما ، وكانت تخبرني أن يكون بيني وبينه  ودا ، ولكن سألت دينيا حول شرعية أنني من الممكن الا أتواصل معه مرة أخرى بسبب تكرار أذيتي ".

 

اختتم ": شيرين ستعود بعمل قوى واطمنوا ، ربنا هيجيب حقنا واحنا قادرين اننا نجيب حقنا".

 

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تضال الأحمدية: شيرين عبد الوهاب لم تنفِ تسريب والد حسام حبيب

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بقبلة على خده.. الظهور الأول لحسام حبيب وشيرين بعد أزمة التسريبات

دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن نفسها؛كونها المسئولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالد الفنان حسام حبيب، قائلة: “شيرين لم تعترض على هذا التسجيل، وشبهت ما فعلته بأنه باباراتزي، وهم المصورون مطاردو المشاهير الذين يلاحقونهم في كل مكان للحصول على صور مميزة وبيعها”.

 

 

 

وأضافت نضال الأحمدية خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، أن شيرين لم تنفِ ما جاء في التسجيل، كما أنها استطاعت تقديم سبق صحفي: "عدد ضخم من الناس اهتم بسماع التسجيلات، وبالتالي فنحن قدمنا مادة يتمنى الناس أن يسمعوها ولم نقدم خبرا تافها".

 

 

 

وتابعت نضال الأحمدية : "ما سمعتموه كان صوت والد حسام حبيب، وشيرين أكدت هذا الأمر بشكل تلميحي ولم تدافع عنه، أما والد حسام حبيب فقد كذبنا، ورديت عليه وطلبت منه تحريك دعوى قضائية ضدي، وأن يثبت عبر بصمة الصوت المخبرية أن ما ظهر في التسجيل لم يكن صوته".

 

 

 

وأردفت: "حسام حبيب يهين شيرين في كل مجالسه، ولدينا تسريبات ثانية، لأنه يهين كرامتها، وعندما نسرب كلام والده، ونضعه أمام الرأي العام فإن هذا حق".

 

وأكدت نضال، أنها لا تربطها أي علاقة بشيرين وأنها بريئة من هذه التسريبات: "لم أتحدث إليها قبل نشر التسريب؛ بسبب عدم وجود علاقة تربطنا، كما أننا صحفيون ولسنا جمعيات خيرية أو مصلحين أو جمعية لحقوق الإنسان، وعموما فأنا لم أخرب بيتها، لأن التسجيل أثمر عن صلح رائع بينهما".

شيرين تدافع عن حسام حبيب

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديوهين منفصلين، تكشف فيهما تفاصيل ازمتها مع زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب التسجيل الصوتي المسرب لوالد زوجها.

 

 

 

وقال شيرين: “عاوزة اطمن كل الناس إن انا بخير ومفيش اي نوع من الخطر عليا او علي حياتي، عاوزة اقولكم حسام جوزي من انظف رجال الدنيا محترم ومتربي، ميستهلش منكوا الكلام دا، دا راجل ربنا حطه قدامي وقت ما كنت مكسورة”.

 

 

 

وأكملت شيرين: “هو اللي عملي شخصية ورجعلي ثقتي في نفسي، حسام بيحبني انا وبناتي، وعمره ما استغلني باي شكل من الاشكال، وحماتي ست عظيمة علشان ربت راجل بالشكل دا، وادعولنا بالذرية الصالحية”.

 

 

 

وأوضحت شيرين عبد الوهاب: “مفيش اي توكيلات باسم حسام، وكل الفيزات باسمي، انا كلي بتاعت حسام، وملك حسام، جوزي ابن عيلة ومحترم اوي اوي، انا مقبلش الكلام دا علي جوزي و مامته”.

 

 

 

وانهت شيرين عبد الوهاب التسجيل قائلة: “بقالنا اربع سنين متجوزين، دايما صايني وبيحبني اكثر من نفسه، عمره ما ضرني، حسام راجل ومن انضف الناس اللي في حياتي”.كن للاسف عرفت أن أقرب اناس لينا زاقين ناس على ناس قريبين مننا،مع أنهم مش عايشين معانا "

 

 

 

 

 

 

ظهر الفنان حسام حبيب مع زوجته المطربة شيرين، بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره حسام على حسابه الخاص بموقع “انستجرام".

 

وقال حسام حبيب :" عاوزاقول للناس حاجة ، انتوا لما بتقولوا كدة بتقللوا من شيرين ،أنا تزوجتها وهى أكبر نجمة في الوطن العربي ، وهي غير محتاجة أن يتدخل  أحد في عملها ".

 

أضاف:" أما بالنسبة لأقرب الناس لنا ، علشان شيرين أصبحت أدرى بأمورها والحنفية اتقفلت ،فأصبحوا  يستمروا يفعلوا مثل هذة الأفعال ونشر الشائعات حتي يتم حدوث خلافات بيننا".

 

 

تابع :" أنا  بقى عندي عدم ثقة في الناس المقربين مني ،وأنا اتأذيت من الشخص ده كثيرا وانا اسف أني بقول الشخص ولا أناديه بأسمة " يقصد أبوة".

 

وأكد :" شيرين مش محتاجاكوا تدافعوا عنها ، ابعدوا عنها وسيبوها تعيش حياتها في وبيتها ولجمهورها ، ودائما بنقول حسبي الله ونعم الوكيل وهذا ليس ضعفا مننا".

https://www.instagram.com/tv/CQr8hKVglK3/?utm_medium=copy_link

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