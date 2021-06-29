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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. أول ظهور لـ حسام حبيب .. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..الأهلي يعلن أولى صفقاته الصيفية

صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات الهامة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

 

رسمياَ.. كريم فؤاد يوقع للنادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حصول النادي الأهلي على توقيع اللاعب كريم فؤاد لاعب نادي النجوم المعار إلى فريق إنبي.

 

تريزيجيه: علي ماهر أنقذني من التجنيس

أكد محمود تريزيجيه، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، صعوبة العودة للعب في الدوري المصري لنادٍ غير الأهلي .

 


بقبلة على خده.. الظهور الأول لحسام حبيب وشيرين بعد أزمة التسريبات

ظهر الفنان حسام حبيب مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره حسام على حسابه الخاص بموقع “انستجرام".

دور الـ16 يورو 2020| إقصاء البرتغال وفرنسا.. وإيطاليا تعبر بشق الأنفس
تأهل منتخب إسبانيا إلى دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”؛ بعد مباراة صعبة أمام منافسه كرواتيا، حيث حقق الماتادور الفوز بنتيجة 5-3 .

 

الجيش الأمريكي يعلن الرد على استهداف قواته بسوريا

أعلن الجيش الأمريكي إطلاق قذائف مدفعية في سوريا وذلك رداً على استهدافها بالصواريخ.


بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل ظهوره على الشاشة لتقديم حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، موضحًا أن شيرين قالت إنها “مكتفية باللي سجلته”، وقالت بالنص هذا، إن «هذا الرجل (حسام حبيب) هي مأمناه على نفسها وعلى عيالها وحياتها كلها، وإن الكلام ده كلام فارغ".

 

بريطانيا وأمريكا وأيرلندا يطالبون باجتماع مجلس الأمن بشأن تيجراي

كشف دبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا طالبوا بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول إقليم تيجراي الإثيوبي.

 

خاص.. عملية اميناس بالجزائر| ذراع هشام عشماوي: هروب عمر رفاعي سرور وعرب شركس والفرافرة.. الجزء السادس

يواصل صدى البلد نشر نص اعترافات المتهم بهاء علي علي أبو المعاطي كشك ذراع هشام عشماوي، حركي "أبو عبدالرحمن"، 38 عاما مشرف معماري، والمتهم في القضية رقم 944 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الذراع الأيمن لـ هشام عشماوي".


موعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن أحداث إقليم تيجراي الإثيوبي

رجح دبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن إقليم تيجراي الإثيوبي، يوم الجمعة المقبل، وفقا لـ"العربية".


اعترافات شقيق علاء حسانين تكشف دفع حسن راتب ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار

كشفت اعترافات شقيق علاء حسانين، عن قيام رجل الأعمال حسن راتب، بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.


الداخلية تلقي القبض على رجل الأعمال حسن راتب لتمويله علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على رجل الأعمال حسن راتب لتمويله علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار

 

الأهلى تريزيجيه شيرين عبد الوهاب حسام الجيش الأمريكي عمرو أديب

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