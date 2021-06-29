بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل ظهوره على الشاشة لتقديم حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، موضحًا أن شيرين قالت إنها “مكتفية باللي سجلته”، وقالت بالنص هذا، إن «هذا الرجل (حسام حبيب) هي مأمناه على نفسها وعلى عيالها وحياتها كلها، وإن الكلام ده كلام فارغ".



وأضاف أديب، شيرين فنانة كبيرة لها محبين كثيرين، وطبعا جمهورها بيخاف عليها، موضحًا أنه ستكون هناك تداعيات خلال الأيام القادمة".

وأكدت شيرين عبد الوهاب في رسالة صوتية نشرتها عبر حسابها على تويتر، أن زوجها حسام حبيب من "أنضف" رجال الدنيا وشخص محترم ويحبها بشدة، ولا يستحق الإهانات التي وجهها له الجمهور، لكنها تتفهم وتمنح العذر للجمهور؛ لأنهم لا يعرفون تفاصيل علاقتهما.

يأتي ذلك بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لوالد حسام حبيب، تحدث خلاله عن تحكم ابنه في حسابات شيرين عبد الوهاب البنكية، وتخطيطه للزواج سرا من أخرى.

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رسالة مؤثرة من نوال الزغبي لـ شيرين في أزمتها مع حسام حبيب

دعمت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صديقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تسريب مقطع صوتي لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، وهو يتحدث عن رغبتهم في أخذ أموال شيرين.

وغردت نوال الزغبي من خلال حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: “كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الأصيل والقلب الأبيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك”.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا حول حقيقة الخلافات بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب.

وعلم صدى البلد أن أسباب الخلاف بين الفنان حسام حبيب والمطربة شيرين تعود إلى رغبته الدائمة في السيطرة على كل أعمالها وهو ما كانت ترفضه شيرين.

ويكشف صدى البلد كواليس خاصة بشأن هذه الخلافات حيث أن شيرين قامت بطلب التدخل من صديقها المطرب أحمد سعد لحل أزمتها مع حسام، والذي بدوره نشب خلاف بينهم بسبب قيام حسام بضرب شيرين .

لم يكتف حسام بذلك بل قام بالتحكم في جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتدخل في كل كبيرة وصغيرة في عملها، حيث إنه كان أحد أسباب قيامها بنفي تعاقدها على أى عمل رمضاني في الموسم الماضي؛ رغم أنها كانت تعاقدت وسجلت أغنية تتر مسلسل غادة عبد الرازق "لحم غزال".