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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة الإنتاج الحربي تعلن إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري|فيديو

محمد أحمد مرسي، وزير
محمد أحمد مرسي، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي

قال الدكتور محمد أحمد مرسي، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، إن توقيع عقد تصنيع الأتوبيس الكهربائي المصري تجسيد لتوجه الدولة ككل نحو التعاون والتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحاً انمراسم توقيع  كانت بين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات «مصنع 200 الحربي»، بالشراكة بين «المصنع» وشركة صناعة وسائل النقل MCV.

وأضاف وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، خلال حواره فى برنامج "صباحك مصرى" عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن الأتوبيس سيبدأ إنتاجه وعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأول من أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن الرئيس يتابع المشروع عن باستمرار .

وأوضح وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي أن الأتوبيس تم تجربته في أحد خطوط هيئة النقل العام لمدة 8 أشهر متواصلة وقطع مسافة 55 ألف كم، إضافة إلى أنه نقل 40 ألف راكب، لافتاً  إلى أنه يراعي احترام المواطن المصري .

وتابع وزير الدولة لـ لإنتاج الحربي، "الأتوبيس صديق للبيئة ويمنع التلوث، قائلًا إنه يوفر 60% من تكلفة التشغيل والصيانة والإصلاح، مقارنة بنظيره الذي يعمل بالسولار"

واشار إلى أن نسبة المكون المصري في الأتوبيس تتجاوز 60%، مضيفًا أن الوزارة تستورد من الخارج مجموعة القدرة والمحرك والبطاريات والمحاور، وتنتج الباقي محليًا بالتعاون مع 10 موردين محليين.

ومن جانبه قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه فى ظل توجه الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة، تم توجه الدولة لمحور التحول في استخدام الغاز الطبيعى، كما أنه يوجد التوجه حاليا في استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لأن له أثر جيد جدا فى الاستخدام، كما أن له اثر في الحفاظ على البيئة والموارد المصرية.

وزارة الإنتاج الحربي إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصري محمد أحمد مرسي مصنع 200 الحربــي

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