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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سيراتو 2016 في سوق المستعمل |صور

سعر كيا سيراتو 2016
سعر كيا سيراتو 2016 في سوق المستعمل

لاشك أن علامة “كيا” الكورية الجنوبية استطاعت أن تحظى بحب و قبول شريحة كبيرة من مستهلكي السيارات في مصر، بفضل سياراتها الاعتمادية التي توفر خيارات أكثر بمزانيات مقبولة، خاصةً بسوق المستعمل الذى يوفر في القيمة السعرية عن “الزيرو”، لذلك يلجا إليه عدد اكبر بشرط الحصول على سيارة غير معيبة.

و في مقدمة سيارات كيا، تأتى سيارة كيا سيراتو موديل 2016 من فئة السيدان، فهي من أكثر الطرازات انتشاراً و حفاظاً على قيمتها السوقية في عالم السيارات المستعملة.

تتمتع سيارة كيا سيراتو موديل 2016 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه اخراج قوة قدرها 130 حصان، و 156 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

حصلت السيارة كيا سيراتو موديل 2016 على حزمة من التجهيزات الداخلية والخارجية، منها مرايات جانبية كهربائية متصلة بشرائح ضوئية، ومصابيح LED أمامية وخلفية بالإضافة إلى شاشة وسائطية متعددة الاستخدام.

كما دعمت سيارة كيا سيراتو موديل 2016 بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة،  و مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية للفئات الأعلى تجهيزا، وعجلة قيادة مزودة بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية .

تحتوي علي نظام إيموبليزر ضد السرقة ،ويوجد بها  جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، والسيارة بها فوانيس ضباب أمامية بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربية، يمكن طيها كهربيا، ويوجد بها إشارات.  

تتراوح اسعار كيا سيراتو موديل 2016 فى السوق المستعمل المصري من 210 ألف إلى 235 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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سعر كيا سيراتو 2016 في سوق المستعمل |صور

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