شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.



كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أم يكون الطقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.



وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية،- في بيان، اليوم- إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.



وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه النسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 41 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 24

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 40 24

السويس 39 25

العريش 35 26

رفح 34 24

رأس سدر 38 24

نخل 38 17

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 41 30

مرسى علم 39 25

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 22

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبوسمبل 43 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28



أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية



العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 47 36

الرياض 46 31

المنامة 39 31

أبوظبي 43 32

الدوحة 43 32

الكويت 48 33

دمشق 39 22

بيروت 30 28

عمان 34 22

القدس 31 23

غزة 32 23

بغداد 49 29

مسقط 38 34

صنعاء 28 16

الخرطوم 36 26

طرابلس 36 29

تونس 33 22

الجزائر 25 21

الرباط 25 16



وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم



العظمى الصغرى

أنقرة 33 19

إسطنبول 30 19

إسلام آباد 43 28

نيودلهى 42 30

جاكرتا 31 24

بكين 32 23

كوالالمبور 32 24

طوكيو 24 21

أثينا 36 23

روما 31 20

باريس 22 14

مدريد 34 19

برلين 26 16

لندن 19 12

مونتريال 28 18

موسكو 25 17

نيويورك 31 22

واشنطن 36 23

نواكشوط 28 21

أديس أبابا 21 13