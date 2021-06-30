عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحمل رأساً متفجراً ويزن 110 كيلوجرامات.. تعرف على تفاصيل الصاروخ الإسرائيلي الجديد

الصاروخ الإسرائيلي
الصاروخ الإسرائيلي الجديد

كشفت شركة رفائيل الإسرائيلية الأمنية، عن صاروخ كروز جديد (Sea Breaker) طويل المدى ذكي يمكن إطلاقه من سفينة أو اليابسة يصل مداه حتى 300 كلم.

وبحسب قناة "إسرائيل 24" فإن الصاروخ الجديد يحمل رأساً متفجراً يزن 110 كيلوجرامات ويستخدم ضد أهداف بحرية وبرية، ويمتلك الصاروخ قدرة ملاحة تعتمد على "بصريات-كهربائية"، مقارنة الصور وتحليلها، وهو لا يتأثر من تشويشات أجهزة الـ GPS أو الحرب الالكترونية.

وأضافت الشركة، أن "الصاروخ الجديد يمتلك قدرة هجومية دقيقة للأهداف وهو ينطلق إلى الهدف بهدوء وبارتفاع منخفض، ومن دون أن يتم اكتشافه عن طريق أنظمة العدو".

وقالت إن "الصاروخ قادر على استهداف الهدف الذي حدد له، خصوصاً عندما يختبئ العدو في البحر أو البر، وإن القدرة التي طورتها رفائيل بالذخيرة الموجهة، وهو الجزء الذي يقوم بتوجيه الصاروخ نحو الهدف، وفي نظام التعلم والذكاء الاصطناعي للصاروخ، بطريقة يمكن تعريف الهدف أو البيئة التي يطلق إليها الصاروخ، ويتعلم ويتعرف على البيئة المستهدفة ويقوم بتحليلها ويجري مقارنة لتمييز الهدف ويعمل على الوصول إليه".
 

الصحف الإماراتية: أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيل.. الإمارات الخامسة عالميا في الأمن السيبراني

فتح : اتفاق إسرائيل وحماس حول غزة يُعيد الأمور لما كانت عليه


ولفتت على أن الصاروخ قادر على أن يخرج نحو الهدف الذي حدد له، والبحث عن مخبأه، وفقط أثناء الرحلة والاقتراب من الهدف يمكن كشفه، كما أنه قادر على تمييز الهدف الذي حدد له دون استهداف أمور أخرى في محيطه.

وقالت إن الصاروخ يطير تحت رادارات العدو، ويختار مسار الوصول، ويواجه وسائل الدفاع في بيئة الهجوم ويعرف كيف يمكن أن يقوم بمناورات للمراوغة إذا لزم الأمر.

الصاروخ الإسرائيلي إسرائيل تل أبيب Sea Breaker صاروخ كروز جديد

موضوعات متعلقة

الصحف الإماراتية: أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيل.. الإمارات الخامسة عالميا في الأمن السيبراني

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف أعمال الهدم في حي البستان بـ القدس

ترشيحاتنا

اختفاء مفاجئ لبحيرة عملاقة فى القارة القطبية الجنوبية.. ما القصة؟

الرئيس السيسي يوجه التحية لكل من ساهم في التجهيز لمبادرة حياة كريمة

الرئيس السيسي يوجه التحية لكل المساهمين في مبادرة حياة كريمة

واتساب| 5 أجهزة مرتبطة بحساب واحد بنفس الوقت

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

بث مباشر.. الرئيس السيسي يتفقد المعدات والآلات الهندسية المشاركة بمبادرة «حياة كريمة»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وصول الرئيس السيسي لتفقد المعدات والمركبات والآلات الهندسية .. شاهد

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

باستعراضات «عبدة الشيطان».. فرح يتحول إلى جحيم في الدقهلية

يحمل رأساً متفجراً ويزن 110 كيلوجرامات.. تعرف على تفاصيل الصاروخ الإسرائيلي الجديد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

أخبار الفن|رسالة غامضة من شريهان لـ حسام حبيب.. سقوط جنات في حمام السباحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فيديو

فيديوجراف.. مواصفات أول أتوبيس كهربائي مصري وسر تسميته بـ سيتي باص

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ