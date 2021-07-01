الرئيس السيسي يشيد بدور الصين الإيجابي في دعم القدرات المصرية لمواجهة كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "أشيد بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا".

وأكد عبدالفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أن التجربة الصينية عملت على إقامة حياة حديثة ومتطورة، مما يعكس صدق القيادة، وإصرار وعزيمة الشعب الصيني.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلاً: أصبحت التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى الكثيرون لدراستها والاستفادة منها" ، مضيفاً أن الحزب نجح في تحقيق إنجازات مهمة، معقباً: "أهنئكم وشعبكم على بلوغها".

وأردف عبدالفتاح السيسي قائلاً: اليوم نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق أرحب.

ونوّه رئيس الجمهورية: نتعاهد على بذل الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم الإمكانات الوطنية في مواجهة التحديات الدولية.