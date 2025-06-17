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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: لا يمكن القضاء على البرنامج النووى الإيرانى إلا بشرط

الحرب الإسرائيلية الإيرانية
الحرب الإسرائيلية الإيرانية
علي مكي

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية إن البرنامج النووى الايرانى صعب القضاء عليه موضحا أن إسرائيل وأمريكا يعلمون ذلك جيدا.

وأضاف كمال خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج الساعة 6 على قناة الحياة أنه لا يمكن القضاء على البرنامج النووى الايرانى الا اذا تدخلت أمريكا بأسلحة معينة ليست موجودة بإسرائيل وأنه يستبعد تماما أن الحرب تصل لهذه النقطة لان الرئيس الامريكى ترامب لا يفكر فى ذلك.

وتابع كمال قائلا : من الممكن العودة إلى طاولة المفاوضات لعمل صفقة ما بين جميع الأطراف.

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ إجراء إضافيا ضد برنامج إيران النووي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال نائب الرئيس الأمريكي:" إيران خصبت اليورانيوم بمستويات أعلى بكثير من المستوى اللازم لأي غرض مدني".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: كان من الممكن أن تمتلك إيران الطاقة النووية المدنية دون تخصيب لكنها رفضت ذلك".

وفي وقت سابق، دعا التلفزيون الإيراني المواطنين اليوم الثلاثاء إلى حذف تطبيق واتساب المستخدم في التواصل الاجتماعي بسبب الموساد الذي يخترق الدولة الإيرانية بالوقت الحالي.

وكان التحذير الإيراني بسبب تجسس الموساد على المواطنين الإيرانيين الذين يستخدمون التطبيق، وحذرت الدولة الإيرانية مواطنيها أمس الاثنين من هجوم سيبراني إسرائيلي لاختراق الهواتف الشخصية.

البرنامج النووى الايرانى ترامب اسرائيل ايران

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