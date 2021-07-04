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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يشحن هاتفك في 8 دقائق فقط.. شاومي تطلق أسرع شاحن بالعالم قريبا

شاحن شاومي
شاحن شاومي

استعرضت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها الرائد الجديد Mi 11 Pro، في شهر مايو الماضي، ومن خلال العرض الذي أقامته، أوضحت أن الجهاز يشحن بقوة 200 وات وينتقل من 0 إلى 100 ٪ في غصون 15 دقيقة فقط، مما يشير إلى أن الشركة الصينية، تعتزم إطلاق شاحن فائق السرعة، كأقوى شاحن في العالم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كانت شاومي أول شركة تكشف عن تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 100 وات في عام 2019، والتي تعد بإعادة شحن طاقة الهاتف يملك بطارية 4000 مللي أمبير، بالكامل في غضون 17 دقيقة، لتأتي منافستها أوبو و تكشف عن تقنية شحن بقدرة 125 وات، ولكن عادت شاومي من جديد لتحطيم بعض الأرقام القياسية العالمية في قطاع الشحن السريع.

 

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وأطلقت شركة شاومي على تقنيتها الجديدة اسم HyperCharge، ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تكشف الشركة الصينية، بعض التفاصيل الإضافية المحيطة بالشاحن الجديد قبل إطلاقه بشكل رسمي.

ومثلما أوضحت شاومي عن تقنية الشحن في السابق من خلال مقطع فيديو، والذي استعرضت الشركة خلاله عملية شحن هاتف Mi 11 Pro الذي يحتوي على بطارية مخصصة بسعة 4000 مللي أمبير، وأظهرت نتائج مبهرة، فقد استغرق شحن 10% من البطارية خلال 44 ثانية فقط، بينما تم شحن نسبة 50% خلال 3 دقائق، و100% خلال 8 دقائق فقط، مما يعد أسرع شاحن بالعالم حتى الآن.

وقد أشارت بعض التقارير بعد كشف شاومي عن تقنيتها للشحن السريع التي توفر قدرة شحن سريع 200 وات، وتدعم الشحن من صفر إلى 100% خلال 8 دقائق فقط، لن تصل إلى أجهزة المستخدم النهائي الفعلية في أي وقت قريب، ولكن اتضح أن الحقيقة عكس ذلك.

دليل جديد يشير لقرب إطلاق تقنية شاومي

وتشير أحدث التقارير إلى أن الشركة التي تقف وراء تقنية الشحن بقوة 200 وات، وتسمى NuVolta Technologies، أطلقت الشركة مؤخرًا الجيل الثاني من شريحة الشحن السريع الخاصة بها، لذا من الواضح أن NuVolta NU2205 هي شريحة الشحن الأسرع مع أعلى معدل لخروج الطاقة في هذا المجال من الصناعة.

وعلى الرغم من أن شريحة NuVolta NU2205، قادرة على الوصول إلى 100 وات، إلا إنها أيضًا الشريحة الصينية الوحيدة التي تدعم بنية الشحن السريع ثنائية الخلية بنسبة 4: 2، وهي الطريقة التي يتم بها تحقيق إجمالي شحن سريع بقدرة 200 وات عبر بطارية مجزأة، لذا من المحتمل أن تظهر تقنية الشحن الأسرع من شاومي في العالم قريبا.

وكانت شاومي قد قدمت تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة بقدرة 120 وات، إلى جانب هاتفها الرائد Mi 10 Ultra، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في 23 دقيقة، ومن المقرر أن تنطلق تقنية الشحن السريع الجديدة مع الهاتف الرائد Mi 11 Pro، الذي كشفت عنه الشركة في شهر مارس الماضي، واستعرضت التقنية الجديدة بطريقة عملية مع الجهاز في مقطع الفيديو التالي:

شاومي أسرع شاحن HyperCharge شاحن شاومي شاحن 200 وات

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