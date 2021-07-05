عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالب بالجامعة البريطانية يحطم الرقم القياسي لموسوعة جينيس في سباحة التتابع

طالب بالجامعة البريطانية
طالب بالجامعة البريطانية يحطم الرقم القياسي لموسوعة جينيس

حطم أحمد عادل،  طالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بـ الجامعة البريطانية في مصر، الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس في سباق التتابع للسباحة 100 × 50 متر ضمن فريق مصري مكون من 100 سباح.

وهنأ الدكتور يحيى بهي الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية، إدارة الأنشطة الطلابية - القسم الرياضي، والطالب أحمد عادل لحصول فريق السباحة الذي يشارك فيه، على هذا المركز المرموق ودخوله موسوعة جينيس بعد أن حطم الرقم القياسي في سباق تتابع السباحة. مؤكداً دعم الجامعة الكامل للأنشطة الطلابية والرياضية، وهوما إنعكس على تحقيق جميع الفرق الرياضية التابعة للجامعة، مراكز متقدمة في كافة البطولات التي تشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

txt

الجامعة البريطانية: تطبيق امتحان قدرات عربي لكلية القانون

txt

الجامعة البريطانية: زيادة المصروفات سنويا بنسبة ضئيلة

وقالت حنان السعداوي، مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق والأنشطة والخدمات بالجامعة البريطانية، تفخر الجامعة وقسم الأنشطة الطلابية - القسم الرياضي، بتسجيل الفريق المصري في الثاني من يوليو للرقم القياسي العالمي الجديد وهو 42 دقيقة و 12 ثانية، متجازاً ما يزيد قليلاً عن دقيقة واحدة عن آخر رقم قياسي عالمي لفريق المملكة المتحدة والذي بلغ 43 دقيقة و 32.26 ثانية في عام 2019.

جدير بالذكر أن الطالب أحمد عادل المقيد بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، مثل الجامعة في العديد من البطولات، حيث حصل على 5 ميداليات ذهبية و 4 فضية منذ عام 2018.

الجامعة البريطانية طالب التتابع رئيس الجامعة البريطانية جينيس

ترشيحاتنا

هبوط أرضي شرق الإسكندرية ..تعرف على السبب

فيديوجراف.. سلالة لمبادا آخر تطور لتحور فيروس كورونا المستجد

عضو صناعة النواب تطالب بضرورة إنشاء مصانع مرخصة لبيع قطع غيار السيارات

الحجز من المنزل.. مواعيد قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في عيد الأضحى

حال حدوث مضاعفات.. تطورات حالة بابا الفاتيكان الصحية

بورش تستدعى 43 ألف سيارة كهربائية حول العالم.. تعرف على السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

عين فى الجنة .. فرج عامر يحسم مصير انتقال حسام حسن إلى الأهلي

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

جو بايدن يركع لـ مسئولة إسرائيلية.. فمن هي؟ |صورة

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيكتوريا بيكهام تحتفل بمرور 22 عاما على زواجها ..شاهد

يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

فيديو

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

فيديوجراف.. انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

نيفين جامع: ندرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في مختلف المحافظات العراقية

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ