طالب بالجامعة البريطانية يحطم الرقم القياسي لموسوعة جينيس في سباحة التتابع

حطم أحمد عادل، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بـ الجامعة البريطانية في مصر، الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس في سباق التتابع للسباحة 100 × 50 متر ضمن فريق مصري مكون من 100 سباح.

وهنأ الدكتور يحيى بهي الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية، إدارة الأنشطة الطلابية - القسم الرياضي، والطالب أحمد عادل لحصول فريق السباحة الذي يشارك فيه، على هذا المركز المرموق ودخوله موسوعة جينيس بعد أن حطم الرقم القياسي في سباق تتابع السباحة. مؤكداً دعم الجامعة الكامل للأنشطة الطلابية والرياضية، وهوما إنعكس على تحقيق جميع الفرق الرياضية التابعة للجامعة، مراكز متقدمة في كافة البطولات التي تشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وقالت حنان السعداوي، مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق والأنشطة والخدمات بالجامعة البريطانية، تفخر الجامعة وقسم الأنشطة الطلابية - القسم الرياضي، بتسجيل الفريق المصري في الثاني من يوليو للرقم القياسي العالمي الجديد وهو 42 دقيقة و 12 ثانية، متجازاً ما يزيد قليلاً عن دقيقة واحدة عن آخر رقم قياسي عالمي لفريق المملكة المتحدة والذي بلغ 43 دقيقة و 32.26 ثانية في عام 2019.



جدير بالذكر أن الطالب أحمد عادل المقيد بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، مثل الجامعة في العديد من البطولات، حيث حصل على 5 ميداليات ذهبية و 4 فضية منذ عام 2018.