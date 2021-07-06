‏رئيس جامعة طنطا يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأهرام

استقبل الكاتب الصحفى الكبير عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مساء اليوم، الثلاثاء، الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فى حضور ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، والدكتور سعيد غنيم، مدير عام مؤسسة الأهرام، وجمال عطا الله، مدير مكتب الأهرام بالغربية، والدكتور وليد العشرى، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمى جامعة طنطا.

‏

في بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بالدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا مشيدا بما حققته الجامعة من إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قياسية لا تتعدى سبعة شهور فقط، وأضاف أن المستشفى التعليمي الجديد بالمحلة يدعم القطاع الصحي بمحافظة الغربية وخدمة المرضى.





‏أكد رئيس جامعة طنطا أن الأهرام ‏مؤسسة وطنية عريقة وأن جامعة طنطا حريصة على تعزيز أوجه التعاون معها، وأشاد بدورها الوطني في توعية الرأي العام بالتحديات التي تواجه الوطن.

وأشار إلى حرص الجامعة على تدعيم شراكتها مع مؤسسة الأهرام في المجالات الثقافية والإعلامية، في إطار الدور التنويري الرائد لـ"الأهرام"، وسعي الجامعة للتواصل المثمر والبناء مع مؤسسات الدولة.

في ختام اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ومؤسسة الأهرام يتضمن الاستفادة بامكانيات الطرفين في مجالات التدريب وتنمية القدرات، وتقديم الرعاية الصحية للعاملين بمؤسسة الأهرام من أبناء محافظة الغربية، والتعاون المشترك فى تقديم خدمات الأرشفة الإلكترونية والترجمة، والدورات المتخصصة لطلاب الإعلام والصحافة بالإضافة إلى إنشاء مكتبتين للمؤسسة بالحرم الجامعي بطنطا تكونان بمثابة معرض دائم للكتاب تضم أحدث الكتب والمراجع العربية والأجنبية لخدمة الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

عبد المحسن سلامة: - إنجازات غير مسبوقة تحققت في جامعة طنطا خلال فترة قياسية لا ت

IMG-20210706-WA0058

IMG-20210706-WA0059

IMG-20210706-WA0060