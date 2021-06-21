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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعمل حاجة .. نائب بالمحلة يكشف نص رسالة الطفل المسيئة لمحافظ الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد أحمد بلال ، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، أن سيدة المحلة" والتي تم حبسها أمس بعد رسائلها لمحافظ الغربية وتطالبه بمراجعة قراراته تم التأكد من أن الهاتف المستخدم هو ملكها ولكن لا تستخدمه بل يستخدمه طفلها، حيث إن أبنها صاحب الـ15 عام هو من يستخدمه وهو من أرسل الرسالة للمحافظ.

وأضاف "بلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرسائل الموجهة لمحافظ الغربية كانت تحمل انتقاد على إهمال مركز المحلة وعدم وجود خدمات به، ولم تحمل الرسالة أي سب للمحافظ، وكشف عن نص الرسالة قائلا: "الطفل قال للمحافظ اعمل حاجة للمحلة وحياة أمك عشان نفتكر لك حاجة لما تمشى".

وأشار النائب أحمد بلال، إلى أن الرسائل ليس بها أي إساءة واضحة، كما أنه كان على المحافظ التخلي عن البلاغ المقدم على السيدة لكي تعود لمنزلها، منوهًا إلى أنه تواصل معه لأكثر من مرة ولكن لم يكن هناك اي استجابة من محافظ الغربية.

وفيؤ سياق آخر، اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسى ٢٠ / ٢١  بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام ٧٧.٩ % للإعدادية العامة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ٧٩٨٧٦ طالب ، حضر منهم ٧٩٦٩٨، وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٦٢٠٨٦ طالب، في حين بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية ٦٢٥٥ طالبا، و عدد الطلاب الحاضرين ٥٧٥٧ ، وبلغ عدد الناجحين ٤٧٩٨ طالبا، بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٧ %، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣.٣% حيث تقدم ١٢ طالبا، وبلغ عدد الناجحين ١٠ طلاب، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، بلغت نسبة النجاح ٩١ %، حيث تقدم للامتحان ٣٣ طالبا، وبلغ عدد الناجحين ٣٠ طالبا، في حين بلغت نسبة النحاج لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٩٣.٧% حيث تقدم للامتحان ١٢٧ طالبا، وبلغ عدد الحاضرين ١١٩ طالبا.


من ناحيته، هنأ وكيل الوزارة جميع الطلاب الناجحين لهذا العام متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
 

الغربية أحمد بلال المحلة الكبرى خيري رمضان طارق رحمي

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