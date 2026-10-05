قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي «تنمية كلوب» بمدينة بدر
مؤسسة أبو العينين توقع بروتوكولا لدعم كبار السن بالتعاون مع صندوق رعاية المسنين
أحمد موسى: إثيوبيا تريد قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وليس مركزًا تجاريًا.. فيديو
انهيارات واسعة للحوثيين| انشقاقات وفرار في صفوف الميليشيا.. ومصرع قيادي بارز
سماع دوي انفجارات شمال الرياض
أحمد موسى: الصهاينة والإخوان أعداؤنا.. وإحنا في ظرف صعب وهنعديه| فيديو
مش عايز يطلقها.. إنقاذ سيدة حاولت القفز من أعلى عقار بسبب زوجها في بولاق الدكرور
شبكات طرق ومشروعات تنموية.. رئيس جهاز تعمير سيناء: حجم أعمالنا 60 مليار جنيه منذ 2014
لدعم جهود التنمية بأفريقيا... تفاصيل لقاء وزير الخارجية لالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
وكر للتصنيع.. أمن الجيزة يداهم فيلا ويضبط متهمين يتاجرون في المخدرات بالشيخ زايد
أحمد موسى يرد على سموتريتش: إذا تهورت تل أبيب لن يكون هناك كيان إسرائيلي
رجَّعناكم بـ«الكستور».. أحمد موسى عن تصريحات سموتريتش: إسرائيل عارفه درس 73 كان شكله إيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لضم شهادة التحركات.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث كنيسة مارمينا بحلوان لـ 6 ديسمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية رقم 2278 لسنة 2018، جنايات حلوان، والمعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان" لجلسة 6 ديسمبر المقبل، لضم شهادة تحركات المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كانت النيابة أحالت المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

وكشفت التحقيقات عن تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

وأضافت التحقيقات سابقة استخدام السلاح النارى المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى فى ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر إعادة محاكمة متهم أحداث كنيسة مارمينا بحلوان إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

بالصور

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. إطلالة تخطف الأنظار

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الرهان الرابح في كواليس القدر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الفيوم بين إشراقات الأنبياء.. سحر الأسطورة ولغز السراديب المفقودة

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أزمة السولار في العالم بين مخزونات النفط وسلاسل الإمدادات

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: من خط بارليف إلى حصون الوعي

المزيد