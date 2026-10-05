17 يناير.. الحكم على 22 متهما بـ خلية الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، حجز الحكم على 22 متهما في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بـ «الهيكل الإداري للإخوان»، إلى جلسة 17 يناير 2027.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية وتعطيل أحكام الدستور والقانون، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الحادي عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

كما نُسب إلى المتهمين من الثالث حتى العاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر، والعشرين، والثاني والعشرين ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، من خلال جمع وحيازة ونقل وإمداد الجماعة محل الاتهام ببيانات ومعلومات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمليات إجرامية.