الإنقاذ النهرى ينتشل جثة سائق من ترعة ناصر بالنوبارية

غرق سيارة

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة، من إنتشال جثة سائق غرق في مشروع ناصر بالقرب من كوبرى طلعت مصطفى، بنطاق النوبارية بعد سقوط سيارته في الترعة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة في ترعة ناصر بمدينه النوباريه بالمكان المشار إليه.

علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة جامبو في ترعة ناصر المكان المشار إليه، وأسفر الحادث عن غرق "أحمد ن ع" 22 سنة ومقيم الحسينية الشرقية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج الجثة، وتم حفظها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.